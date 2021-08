AMAPAENSE: Independente vence mais uma com direito a pancadaria e 7 expulsões

Macapá, AP, 04 (AFI) – O Independente comprovou o bom momento no Campeonato Amapaense na noite desta quarta-feira, quando recebeu o Ypiranga e venceu por 1 a 0, no estádio Zerão, em Macapá, pela terceira rodada do Estadual. A partida teve pancadaria e sete expulsões. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

Com a vitória desta quarta, o Independente se manteve na liderança isolada, agora com sete pontos ganhos. São duas vitórias e um empate em três jogos no campeonato, campanha que deixa o time com a vantagem de três pontos para o vice-líder Santos, com quatro. Já o Ypiranga segue sem vencer e caiu para quinto com apenas dois pontos.

Com bola rolando, o primeiro tempo teve o Independente melhor em campo e abrindo o placar aos 32 minutos, quando Rafael Santana lançou Bruno Lopes e o atacante tocou na saída do goleiro Redson.

No segundo tempo a partida de futebol praticamente virou um confronto de luta livre entre os times. Aos 18 minutos, atletas de Independente e Ypiranga trocaram empurrões e agressões dentro de campo. O resultado? A expulsão de quatro jogadores: Neném e Rafael Santana (Independente) e Araújo e Henrique (Ypiranga).

A partida seguiu, só que o clima agressivo entre os times seguiu em campo. Aos 40 minutos, Maurício, do Ypiranga, agrediu Bruno Lopes e também recebeu o vermelho. Bruno Lopes não gostou da entrada, agrediu o adversário e também foi embora para o chuveiro mais cedo. Após o apito final, Bruno, do Ypiranga, também levou o vermelho.

FECHAMENTO DA RODADA

O encerramento da terceira rodada acontecerá nesta quinta-feira com o duelo entre Santos e Macapá, às 20 horas, também no Zerão.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 3ª RODADA: