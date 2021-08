AMAPAENSE: Já eliminado, Ypiranga goleia lanterna por 5 a 0 em seu último jogo

Macapá, AP, 25 (AFI) – Depois de cinco jogos, o Ypiranga conquistou a primeira vitória em grande estilo em sua última partida. Na noite desta quarta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Amapaense, recebeu o lanterna Santana e goleou por 5 a 0, em partida realizada no Estádio Zerão.

O placar foi aberto logo aos seis minutos com Deni Michels. Willian Afuá, duas vezes, e Vitinho ampliaram ainda no primeiro tempo. No fim do jogo, Feijão marcou e fechou o placar.

SITUAÇÃO NA TABELA

Entretanto, a vitória tem gosto amargo. Com o resultado, alcançou cinco pontos e entrou no G4, em quarto lugar.

Entretanto Trem e Macapá, que também possuem cinco, se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h. Independente do resultado, um deles ultrapassará o Ypiranga.

O Santana, lanterna (7º) com apenas um ponto, também foi eliminado.