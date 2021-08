AMAPAENSE: Santos faz 4 a 0 no Macapá e lidera pelo saldo de gols

Macapá, AP, 05 (AFI) – Num confronto que ficou paralisado por 32 minutos devido à ausência de ambulância, o Santos recebeu o Macapá e goleou por 4 a 0, no estádio Zerão, em Macapá, pela terceira rodada do Campeonato Amapaense. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

Com a vitória, o Peixe segue invicto no campeonato, sendo duas vitórias e um empate em três partidas. O Santos lidera com sete pontos conquistados, mesma pontuação que o Independente, vice-líder, só que com melhor saldo de gols: 7 a 6. O Macapá caiu para quinto com apenas dois pontos.

Com bola rolando, o Santos foi superior ao Macapá e mereceu a vitória. O confronto ficou paralisado por 32 minutos devido a falta de ambulância, que deixou o estádio para levar o goleiro Alexandre, do Macapá, ao hospital após choque de cabeça.

Quando a bola voltou a rolar, o Santos abriu o placar. Aos 59, Dedé desviou cobrança de escanteio e Luciano, com categoria, mandou para as redes. Empolgado com o primeiro gol, o Santos seguiu no ataque e ampliou aos 63, desta vez com Dedé.

No segundo tempo o Santos fez mais dois gols. O terceiro gol saiu aos três minutos, novamente com Luciano; e o quarto com Douglas, dando números finais ao confronto na noite desta quinta.

CONFIRA OS RESULTADOS DA 3ª RODADA: