AMAPAENSE: Santos vence o São Paulo, segue invicto e dispara na liderança

Macapá, AP, 31 (AFI) – O Santos segue com a melhor campanha do Campeonato Amapaense. Na noite desta terça-feira, o alvinegro venceu o São Paulo, por 4 a 1, no estádio Zerão, em Macapá, no encerramento da sétima rodada do Estadual.

A vitória foi construída sem sustos. Aldair fez três gols e Fabinho fez o outro do Santos. Enquanto Janiel descontou para o São Paulo no inicio do segundo tempo.

Com a vitória, o Santos segue sendo o único time invicto do campeonato. Consequentemente, lidera o Estadual com 14 pontos ganhos. O São Paulo estacionou nos 11 e aparece na vice-liderança – perdeu a invencibilidade justamente para o Peixe.

