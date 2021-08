AMAPAENSE: São Paulo e Trem empatam e seguem sem vencer no Estadual

Macapá, AP, 02 (AFI) – São Paulo e Trem abriram, nesta segunda-feira, a terceira rodada do Campeonato Amapaense. E num jogo sem fortes emoções, os times ficaram no empate por 1 a 1, no estádio Zerão, em Macapá. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

Com o resultado, o São Paulo chegou aos dois pontos e aparece na quarta posição do Estadual. Já o Trem conquistou o primeiro ponto e segue na última posição. Ou seja, o resultado não foi bom para ninguém, pois seguem sem vencer e figuram fora do G4 – grupo de classificação à próxima fase.

Visitante, o Trem abriu o placar aos 29 minutos, quando a zaga do São Paulo bateu cabeça e a bola sobrou para Rafinha, que só completou para as redes. Mas o São Paulo lutou e empatou aos 45 do primeiro tempo, quando Tairon acertou chute forte, sem chances de defesa ao goleiro adversário.

O complemento da terceira rodada acontecerá na quarta-feira com Independente x Ypiranga; e Santos e Macapá.