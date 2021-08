AMAPAENSE: São Paulo goleia Macapá e conquista primeira vitória

Macapá, AP, 09 (AFI) – Um jogo deu sequência na quarta rodada do Campeonato Amapaense na noite desta segunda-feira. O São Paulo visitou o Macapá e conquistou sua primeira vitória em grande estilo: com goleada por 6 a 2, no Estádio Zerão.

Tony Love foi o grande destaque ao marcar um hat-trick. Tairon, Caeté e André Luiz (contra) completaram o placar. O Macapá descontou com Pezão (contra) e Zé Vitor.

Com o resultado, o São Paulo chegou a cinco pontos em três jogos, na terceira colocação, dentro do G4. Já o Macapá segue sem vencer, em quinto lugar com dois pontos em quatro jogos.

A rodada será finalizada na quarta-feira, às 20h, com o confronto entre Trem e Ypiranga, que ainda não venceram e buscam reabilitação.

CONFIRA OS JOGOS DESTA RODADA: