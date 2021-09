AMAPAENSE: Trem vence lanterna sem dificuldades e pula para terceiro

[ad_1]



Macapá, AP, 30 (AFI) – Nesta segunda-feira à noite, o Trem venceu o Santana, sem dificuldades, por 3 a 0, no estádio Zerão, em Macapá, pela sétima rodada do Campeonato Amapaense. Uma vitória sem sustos e que mantém o time no G4 – grupo de classificação à próxima fase.

Os gols da partida foram marcados por Léo Frazão, Júnior Belém e Jhon Maranhão. O Trem venceu e assumiu o terceiro lugar, com 11 pontos ganhos. Tem um jogo a mais que Santos e São Paulo, que também tem 11, mas que se enfrentam nesta terça-feira. O Santana segue na lanterna, com um único ponto. São cinco derrotas e um empate em seis jogos disputados.

O encerramento da rodada acontecerá nesta terça, com Santos e São Paulo, às 20 horas, no Zerão.