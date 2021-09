Ambev abre mais de 300 vagas de estágio e trainee; veja como participar

A Ambev abriu, nesta terça-feira (31), as inscrições para seus programas de estágio, estágio Representa e trainee. Ao todo, são mais de 300 vagas para novos talentos de todo o Brasil. As vagas são para cargos nas áreas de Finanças, Tecnologia, Negócios, Supply e Logística.

De acordo com a empresa, os processos seletivos são online e os candidatos terão feedback em todas as etapas. Os três programas são abertos para um público amplo e não há limite por faculdade, curso, idade ou nível de inglês.

O programa Representa é o único com exigências. As vagas são voltadas para estudantes negros e negras. O programa é similar ao de estágio, mas foca no desenvolvimento acelerado de carreira desse público-alvo.