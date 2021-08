Ambev abre matrículas para primeira feira de carreiras; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o Ambev Conecta, primeira edição da feira de carreiras da companhia. O evento será realizado entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. O evento, que será online, funcionará no formato de uma feira presencial com lobby, stands, trilhas de carreiras, painel de vagas, auditórios para os bate-papos, espaços institucionais, etc.

Ao todo, serão três dias de evento, sendo os dois primeiros abertos ao público em geral, e o terceiro dedicado às pessoas que mais se engajarem nos dias anteriores. “É a primeira Feira de Carreiras própria da Ambev e com conteúdos exclusivos sobre a companhia. Queremos aproximar, acolher, atrair e encantar as pessoas que sonham em fazer parte do time Ambev, além de mostrar as oportunidades que temos no radar”, comenta Nathalya Crisanti, Gerente de Atração da Ambev. “Logo no processo de inscrição, teremos perguntas que vão nos ajudar a direcionar o melhor conteúdo para aquela pessoa com base em seus interesses pessoais e profissionais. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência única e personalizada para cada um. Estamos muito animados por aqui”, complementa. Para se inscrever, é só acessar o site da empresa e realizar o cadastro.

Programação

O primeiro dia do Ambev Conecta será de bate-papos com os principais executivos da companhia. Ao todo, serão 11 apresentações que vão abordar, entre outros temas, a evolução cultural da Ambev, o foco da empresa no consumidor, os mundos de atuação, conversas sobre rentabilidade, o futuro da Ambev, os próximos caminhos da empresa (future beverages), e a transformação digital e seu impacto nas operações.

Entre os executivos confirmados estão o Ricardo Melo, VP de People & Management, Eduardo Horai, CTO de Tecnologia, Carla Crippa, VP de Corporate Affairs, Daniel Cocenzo, VP de Vendas, Bruno Stefani, Diretor Global de Inovação, Mauricio Soufen, VP de Supply, e Eduardo Lacerda, BU Brazil President, que fará a abertura do evento.

No segundo dia, o foco estará nas trilhas de carreiras, que são Logística, Marketing, Supply, Tech, Finanças, Bebidas Não Alcóolicas e Internacional. O objetivo de cada trilha é aprofundar ainda mais cada área e aproximar os ouvintes do dia a dia de trabalho.