América-MG 0 x 2 Red Bull Bragantino – Nada de zebra no Horto!

Bragança Paulista, SP, 23 (AFI) – O Red Bull Bragantino fez valer o favoristimo na noite desta segunda-feira e ganhou do América-MG, por 2 a 0, na Arena Independência, em Belo Horizonte-MG, no encerramento da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O fim do jejum de dois jogos mantém o Red Bull Bragantino na cola dos líderes, em quarto lugar, com 31 pontos. Por outro lado, o América-MG perdeu mais uma, estacionou nos 15 e está na penúltima colocação, na frente apenas da Chapecoense.

MELHOROU NO FIM

O primeiro tempo na Arena Independência foi morno, com os dois times valorizando a posse da bola, mas encontrando dificuldades para criarem lances de perigo. A partida só foi esquentar a partir dos 35 minutos.

Depois de assustar em cabeçada de Artur pela linha de fundo, o Red Bull Bragantino abriu o placar aos 40 minutos com um belo gol de Ytalo. O vice-artilheiro do Brasileirão tabelou com Artur e finalizou colocado para marcar pela sétima vez no campeonato.

FECHOU O CAIXÃO

Na volta do intervalo, o América-MG partiu para cima do Red Bull Bragantino e, em dois lances seguidos, esteve perto do empate. Aos 12, o chute de Ademir tirou tinta da trave. No minuto seguinte, Rodolfo recebeu dentro da área e bateu para boa defesa de Cleiton.

O América-MG continuou pressionando e parou mais uma vez no goleiro adversário, dessa vez com Eduardo Bauermann. Aos 42 minutos, Gabriel Novaes acabou com as esperanças do time mineiro buscar o empate. O atacante aproveitou cruzamento de Aderlan e, de cabeça, fez o segundo.

O Red Bull Bragantino ainda chegou a marcar o terceiro na sequência com Alerrandro, mas o gol foi anulado porque o atacante estava impedido.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo pela 18ª rodada do Brasileirão no próximo domingo. O América-MG recebe o Ceará, às 11 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte, enquanto o Red Bull Bragantino enfrenta o líder Atlético-MG, às 20h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.