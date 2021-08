América-MG busca consistência para escapar da ameaça de degola

Belo Horizonte, MG, 06 – Mesmo sem vencer há cinco rodadas, o técnico Vagner Mancini não deve promover mudanças no time do América-MG para o duelo contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, na Arena Independência, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo não confirmando a escalação, o técnico deve manter os mesmos jogadores.

“O importante é mantermos a consistência, tanto dentro como fora de casa. Estamos numa competição difícil, então é preciso tomar cuidado com os detalhes” – comentou Mancini, que na sexta-feira priorizou o trabalho tático, inclusive, interrompendo o treino várias vezes para ajustar o posicionamento dos jogadores em campo.

Mancini já aprovou a movimentação na última rodada, quando os americanos empataram com o Atlético-GO por 1 a 1, em jogo disputado em Goiânia (GO). Mas quer muita atenção, principalmente na marcação. Vencer este jogo será um primeiro passo para buscar a estabilidade e depois brigar para escapar da zona de rebaixamento. No momento, o América-MG tem 11 pontos e está em 18.º lugar.

O provável América-MG que enfrentará o Fluminense é: Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Alan Ruschel; Ramon, Juninho Valoura e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício Daniel.