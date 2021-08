América-MG lança camisa inspirado no movimento Consciência Negra

Belo Horizonte, MG, 04 (AFI) – O América-MG divulgou nesta quarta-feira em suas redes sociais a sua nova terceira camisa. De acordo com o clube, o uniforme representa a luta contra o racismo, uma das principais lutas da diretoria americana e vem inspirado na Consciência Negra .

A camisa de cor preta vem junto com a história do clube. Já que o atleta Geraldino de Carvalho era negro e foi um dos principais responsáveis pela fundação e direção do clube. Além disso participou como jogador da principal conquista do clube, o Decacampeonato mineiro.

A camisa vem com a cor preta no destaque e o tradicional verde do clube nas mangas e também conta com o punho cerrado símbolo do movimento mundial Black Lives Matter.

Berrio faz divulgação da bela camisa do América. Foto: Mourão Panda

CAMPANHA DO TIME NA SÉRIE A

Atualmente o clube não faz uma boa campanha e ocupa a décima oitava colocação com 11 pontos, apenas 2 do Cuiabá, primeiro time fora do Z4.

O próximo jogo da equipe será contra o Fluminense no domingo(8) às 16h na Arena Independência.

