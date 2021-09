América-MG surpreende e anuncia ex-meia de Boca Juniors e Inter de Milão

[ad_1]



Belo Horizonte, MG, 30 (AFI) – Enquanto todas as atenções estavam no retorno de Willian para o Corinthians, que acabou se concretizando, o América-MG surpreendeu ao anunciar a contratação do argentino Mauro Zárate.

O meia de 34 anos estava no Boca Juniors-ARG e é aguardado em Belo Horizonte nos próximos dias para assinar contrato com o Coelho até dezembro de 2021. Ele pode atuar como referência ou aberto nas pontas.

O problema, porém, é que Mauro Zárate não disputa uma partida oficial há mais de quatro meses. A última vez que esteve em campo foi no dia 14 de abril, quando o Boca Juniors-ARG enfrentou o Atlético Tucuman-ARG.

Revelado no Vélez Sarsfield-ARG, Mauro Zárate passou por Lazio-ITA, Inter de Milão-ITA, Fiorentina-ITA, West Ham-ING, Birmingham-ING e Watford-ING antes de chegar ao Boca Juniors-ARG, onde estava desde 2018.

A chegada de Zárate aumenta a concorrência no setor ofensivo, que já tinha Felipe Azevedo, Ademir, Kawê, Léo Passos, Marcelo Toscano, Ribamar, Rodolfo, Luiz Fernando, Lohan, Yan Sasse, Fabrício Daniel, Berrío, Chrigor e Carlos Alberto como opções.

Como o jogo contra o São Paulo, pela 19ª rodada, foi adiado por conta da Data Fifa, o América-MG só volta a campo no dia 11 de setembro, contra o Athletico-PR, em Belo Horizonte. Existe a possibilidade de Zárate estar à disposição do técnico Vagner Mancini.