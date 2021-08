América-MG x Ceará – Quem vai se recuperar no Brasileirão?

Belo Horizonte, MG, 28 (AFI) – Na luta por seus objetivos, América-MG e Ceará buscam a recuperação no Campeonato Brasileiro neste domingo, quando se enfrentam a partir das 11 horas, na Arena Independência, em Belo Horizonte-MG, pela 18ª rodada.

Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos e vindo de derrota em casa para o Red Bull Bragantino, por 2 a 0, o América-MG tem 15 pontos e é o penúltimo colocado, na frente apenas da lanterna Chapecoense.

Assim como o América-MG, o Ceará também venceu apenas uma das últimas cinco partidas, mas está mais tranquilo. No meio da tabela, na disputa entre Libertadores e Sul-Americana, o time cearense tem 24 pontos.

NÃO TÁ NADA BOM

A má campanha do América-MG até aqui vem incomodando os torcedores. Como forma de protesto, membros da organizada Barra UNA colocaram as faixas estendidas nas arquibancadas da Arena Independência de ponta-cabeça.

Em relação ao time, o técnico Vagner Mancini ainda tem desfalques por conta da Covid-19. Na última segunda-feira, o clube confirmou o afastamento do goleiro Jori, do volante Zé Ricardo, do meia Alê e dos atacantes Chrigor e Léo Passos. E a lista ainda pode ter outros nomes. Por outro lado, o lateral-esquerdo Alan Ruschel volta de suspensão.

SEM MUDANÇAS

Satisfeito com a atuação do time contra o Flamengo, apesar do empate por 1 a 1 na Arena Castelão, o técnico Guto Ferreira deve manter a mesma formação. Além disso, o Ceará não tem nenhum novo desfalque por suspensão.

Como Buiú continua tratando de uma inflamação no joelho direito, o volante Fabinho será improvisado mais uma vez na lateral esquerda. O departamento médico alvinehro ainda tem o goleiro João Ricardo e o zagueiro Klaus.