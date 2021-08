América-RN 4 x 2 Caucaia-CE – Mecão leva susto no primeiro tempo, mas se recupera e vence na etapa final

Natal, RN, 13 (AFI) – No confronto de abertura da 11° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, o América-RN recebeu o Caucaia, na Arena das Dunas. A partida terminou 4 a 2 para os donos da casa. O Mecão abriu 2 a 0, mas cedeu o empate ainda na primeira etapa. Porém, o time se reencontrou na segunda etapa e Patrick e Alvinho garantiram a vitória.

Com o triunfo, a equipe rubra continua na vice-liderança do Grupo A3, com 21 pontos. Já os cearenses, seguem na vice-lanterna com oito pontos. Porém, pode ser ultrapassado pelo Central ainda neste final de semana, que tem o mesmo número de pontos.

O JOGO

O América abriu o placar aos 12 minutos em uma bela triangulação do ataque. Álvaro Silva recebeu bola na área após contra-ataque em velocidade de Wesley e não desperdiçou. Os donos da casa ampliaram o placar aos 17 minutos, em cobrança de pênalti de Esquerdinha.

Mas o Caucaia reagiu antes do intervalo. Aos 38, Vanderlan Pereira se livrou da marcação e chutou cruzado. Dez minutos depois, aos 48, os visitantes empataram com gol de José Wilker, que aproveitou cruzamento na área e completou para o gol.

ETAPA FINAL

No segundo tempo, o Mecão voltou a ficar na frente do placar com um belo gol de falta. Patrick, aos 26 minutos, acertou o ângulo dos visitantes em cobrança da entrada da área e o Alvirrubro decretou a vitória aos 32 minutos com Álvaro Silva, que recebeu passe de Esquerdinha e finalizou para dar números finais ao duelo.