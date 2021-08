Americana se casa como homem condenado por matar irmão dela e o inocenta

A norte-americana Crystal Straus se casou em agosto deste ano com John Tiedjen. O casamento chamou a atenção do país porque o homem recentemente saiu da cadeia sob condicional após cumprir 32 anos de prisão pelo assassinato de Brian McGary, a vítima era irmão da noiva. As informações são do jornal “Daily Mirror”.

A mulher acredita que o irmão tirou a própria vida. Ele escreveu uma carta para Jhon afirmando que o perdoava pelo assassinato. Os dois continuaram conversando e se apaixonaram. “Eu o amo, obviamente”, disse a noiva.

Crystal tinha apenas 12 anos quando o crime aconteceu. As digitais de John estavam no revólver usado no crime.