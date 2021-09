Amigos de longa data: mãe de Paulo Gustavo compartilha foto do filho com Bruno Gagliasso

Nesta terça-feira (31), dona Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, surpreendeu a internet ao postar uma foto antiga do filho com o ator Bruno Gagliasso. Na imagem, os artistas aparecem sorridentes e bem mais jovens.

“Fazendo uma arrumação achei essa foto”, escreveu Dona Déa Lúcia, que perdeu o filho para a covid-19 em maio deste ano. Bruno fez questão de repostar a publicação e brincou: “Nossa. Essa tem alguns anos”. Confira clique:

Reprodução: Instagram

Paulo Gustavo e Bruno Gagliasso eram próximos e apareciam juntos frequentemente. O humorista e o marido, Thales Bretas, chegaram a participar do quadro ‘Isolados e Casados’ no canal do YouTube de Giovanna Ewbank, esposa de Bruno.