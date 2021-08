Ana Maria Braga comete gafe com Simaria e pergunta sobre ex-marido

Simone e Simaria estiveram no programa Mais Você desta sexta-feira (20) e conversaram com Ana Maria Braga sobre suas respectivas famílias. No entanto, a apresentadora acabou cometendo uma gafe ao perguntar sobre os maridos das irmãs. Isso porque Simaria anunciou recentemente a separação do espanhol Vicente Escrig, com quem ficou casada por 14 anos.