Ana Maria Braga dá cantada em repórter ao vivo: ‘Pediria em casamento’; vídeo

Ana Maria Braga viralizou ao deixar o jornalista Thiago Oliveira sem graça nesta segunda-feira (9) com uma cantada ao vivo durante o ‘Mais Você’.

O jornalista entrou ao vivo no programa para fazer uma retrospectiva das Olímpiadas, que se encerram no domingo (8). Ao final do quadro, Ana Maria não poupou elogios ao colega: “Antes de você ir embora, eu queria dizer que você é um cara muito bonito, muito simpático, que eu adoro receber aqui”, começou ela. “Me considero sua amiga, quero muito te receber mais vezes aqui. Se eu tivesse uns aninhos a menos, ia te pedir em casamento”, disse, aos risos.