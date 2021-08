Ana Maria Braga estará no The Masked Singer; entenda

A apresentadora Ana Maria Braga marcará presença no novo programa da Globo, o ‘The Masked Singer’. Ao contrário dos outros artistas, Ana não fará uma performance. Ela será jurada especial do programa e, junto com Thaís Araújo, Rodrigo Lombardi, Simone Mendes e Eduardo Sterblitch, tentará adivinhar quem são os famosos por trás das fantasias.

“Adorei ter estado no Masked, mas não posso falar muito mais do que isso”, comentou Ana no Mais Você após o repórter Ivo Madoglio revelar que a apresentadora esteve no programa.

A participação de Ana Maria Braga como jurada já prova que Thaía Araújo estava errada em uma das suas teorias. A atriz acreditava que a apresentadora era um dos artistas fantasiados. “Mais uma prova de que sou a pessoa que tem os piores pitacos”, brincou Thaís. O episódio com Ana irá ao ar em 24 de agosto.