Ana Maria revela desejo de se apaixonar de novo: ‘Não tem idade’

Após se separar do frânces Johnny Lucet, Ana Maria Braga afirmou que está pronta para viver um novo amor. Aos 72 anos, a apresentadora disse que a idade não é uma impeditivo para uma nova relação.

“O prazer de viver, de se enamorar e de ter borboletas no estômago não têm idade e são emoções que me movem”, disse à Caras.

À revista, que nessa edição tem uma foto de Ana ao lado do filho ilho Pedro, do neto Bento, e da nora, Manuela, na capa, a apresentadora falou sobre a família. “Estou bem. Estou perto da minha família e este é o meu maior presente”, disse. “Sou uma mulher de muita fé, e nas adversidades essa força divina, unida ao amor dos meus filhos, dos meus netos e da família, nos conecta e nos ajuda muito a enfrentar as adversidades”, completou.