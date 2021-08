Analise as vantagens do cartão de crédito sem anuidade no seu planejamento financeiro

Como um cartão de crédito sem anuidade pode amparar o seu planejamento financeiro?

Um cartão de crédito sem anuidade pode ser um ponto importante para você iniciar um planejamento financeiro. Isso porque você pode utilizar essa modalidade de cartão como um estímulo para novos hábitos.

Visto que você pode verificar outras maneiras de economizar. Por exemplo, as fintechs oferecem conta bancária digital e você pode trocar a sua conta tarifada por uma conta digital.

Direcione valores economizados para a poupança

Sendo assim, você estará economizando duas vezes através da adoção de novos hábitos, ao passo que você pode direcionar os valores economizados para a poupança.

Além disso, o cartão de crédito sem anuidade permite que você centralize os seus gastos. Já que os aplicativos das fintechs costumam ser facilitados e intuitivos.

Analise as vantagens oferecidas pelos programas de cashback

Por isso, você pode inserir o cartão de crédito sem anuidade como um hábito positivo dentro de um planejamento financeiro, ao passo que você também pode obter vantagens através dos programas de cashback oferecidos pela maioria das empresas emissoras de cartões de crédito.

Você Pode Gostar Também:

Banco inter – cashback para vários produtos

O Banco Inter, por exemplo, oferece o cartão de crédito sem anuidade, bem como, possui um amplo programa de cashback voltado para todos os seus produtos.

Por exemplo, é possível que o cliente obtenha cashback através do cartão de crédito sem anuidade, bem como, é possível que o cliente também obtenha ganhos relacionados ao cashback ao decidir investir pela plataforma do banco. Sendo assim, o Banco Inter possui cashback diferenciado e pode ser viável dentro de um planejamento financeiro pessoal.

Nubank – vantagens para a centralização de gastos

A fintech Nubank é um modelo de Startup de sucesso. Por isso, esse cartão de crédito sem anuidade é bastante conhecido. Além disso, o banco Nubank também lançou outro cartão de crédito chamado Ultravioleta que visa atingir clientes com uma maior renda, ou então, caso o cliente seja aprovado para ter esse produto, é cobrada a anuidade. Pois o Nubank possui critérios específicos para a ausência da anuidade do cartão Ultravioleta.

Verifique as opções oferecidas pelo mercado financeiro

No entanto, o cartão de crédito tradicional do Nubank possui um programa de cashback que pode ser viável para o cliente centralizar as suas compras no cartão.

Além destas opções, o mercado financeiro oferece diversas outras opções. Por isso, é importante pesquisar e analisar o custo-benefício dos programas de cashback.