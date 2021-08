Andréia Sadi choca web ao surgir entrevistando político em trabalho de parto

Nesta quinta-feira (5), o jornalista André Rizek compartilhou um registro surpreende de Andréia Sadi. Na foto, ela estava prestes a dar à luz e entrevistando um político, o que deixou os internautas surpresos.

“TBT de hoje é do dia mais emocionante da minha vida. Momentos antes do parto, dona Sadi atendeu o telefone – era algum político importante – e começou a apurar alguma notícia para, minutos antes de dar à luz, em plena maternidade, passar a informação para a TV. E me dar bronca porque eu implorava para desligar esse negócio. Temi que ela dessa a luz apurando, mas fui tranquilizado com a ordem médica de a futura mamãe não levar o aparelho para o parto”, relatou.

E seguiu: “No domingo, graças a essa mulher e mãe extraordinária, a pessoa mais incrível que já conheci, terei meu primeiro dia dos pais. Ao lado dos amores da minha vida toda”.

Nos comentários, a contratada da GloboNews brincou com a situação. “Não estou acreditando que você tirou foto e – pior- guardou e publicou. Passa no RH”, disparou.

Os fãs também exaltaram a dedicação de Sadi ao trabalho. “A cara da Sadi não desligar nunca”, disse uma internauta. “Profissionalismo”, comentou outra. Já uma terceira pontuou: “Um verdadeiro trabalho de parto”.

Veja: