Andressa Suita faz desabafo sobre os efeitos da gestação no corpo da mulher

Andressa Suita usou seu perfil nas redes sociais para desabafar sobre os efeitos da gravidez no corpo da mulher. Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital explicou que está tomando vitaminas, com supervisão de um endocrinologista, por causa das gestações dos dois filhos que teve com Gusttavo Lima – Samuel e Gabriel.

“Depois de duas gestações os filhos levam tudo da gente: levam as vitaminas, levam os hormônios, levam toda a disposição, levam nossa memória. Está tudo com eles, né”, desabafou.

A musa ainda explicou: “Agora que estou conseguindo voltar com meu corpo, e olha que eu trabalho com a minha imagem. Eu tenho sempre que estar com o corpo em forma, com o cabelo em dia… A gente cai cabelo, o corpo muda, muda tudo. Filho muda a vida da gente”.