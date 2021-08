Andressa Urach detona Anitta após cantora criticar Bolsonaro: ‘Vai rebolar o bumbum’

O clima ficou tenso nas redes sociais entre Andressa Urach e Anitta. Tudo começou quando a cantora fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), citando, inclusive, a PEC do voto impresso, que foi rejeitada pela Câmara dos Deputados.

“O país se desfazendo em preços altíssimos, desemprego e mortes… E o presidente gastando o tempo das pessoas com palhaçada de voto impresso… Alguém precisa mandar no fax ou no bip dele o que tá precisando de verdade no Brasil”, começou a cantora.

E seguiu dizendo: “Parece uma piada… O cara que faz seu marketing e sua campanha eleitoral toda baseada em Internet, fake news e tecnologia robô agora quer que o povo vote impresso”.

Como resposta, a ex-Miss Bumbum detonou a funkeira e enfatizou que ela estava querendo se aparecer. “Vamos dar biscoito para a Anitta, que precisa falar mal do presidente para voltar para a mídia. Não sabe nem o que é voto auditável. Vai rebolar o bumbum, que disso você entende. Para que está feio”, escreveu a ex-integrante da Igreja Universal em uma publicação no seu Instagram.

Veja: