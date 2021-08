Andressa Urach detona antiga igreja e recebe relatos chocantes de seguidores

Nesta quarta-feira (25), Andressa Urach desabafou com os seguidores sobre sua experiência negativa com a Igreja Universal. A influenciadora frequentou a instituição entre 2015 e 2020 e perdeu praticamente todo seu patrimônio, cerca de R$ 2 milhões. Nos prints compartilhados no Instagram, Andressa mostrou conversas que teve com Cristiane Cardoso, filha de Edir Macedo, nas quais pedia ajuda financeira.

“Estou a 20 reais de estourar o meu cheque especial. O que eu ganho na Record infelizmente não está suprindo. E com minhas últimas fogueiras, meu maior sacrifício está sendo o agora… Nunca na vida pensei que passaria por uma situação assim”, escreveu Andressa na ocasião. Em resposta, a filha de Edir Macedo disse que passaria a situação da influenciadora para a Direção.

Prints das conversas com Cristiane Cardoso postados pela influenciadora | Reprodução: Instagram

Urach acabou optando por deixar a Igreja e abriu um processo contra a instituição, através do qual ela busca recuperar o patrimônio. Segundo a influenciadora, a defesa da Universal alega que ela teria agido de má fé no passado. “Tenho todas as conversas com a Cristiane Cardoso e posso provar que a Universal tirou todo o meu patrimônio. Só quero o que é meu de volta!”, desabafou.

Após publicar os prints das conversas e seus relatos nos stories do Instagram, Andressa recebeu mensagens de seguidores que também se sentiram enganados pela instituição. “Um pastor da Universal disse que a minha avó estava curada da diabetes, que não precisava mais tomar remédios. O resultado disso tudo foi que minha avó parou de se cuidar e acabou tendo um infarto causado pela diabetes altíssima. Tomara que você ganhe sua causa!”, escreveu uma seguidora. Confira outros relatos: