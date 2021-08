Andressa Urach pede que Bolsonaro processe Anitta após desabafo da cantora

Andressa Urach voltou a atacar Anitta, após a cantora ter criticado a atuação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) nas redes sociais e destacar o motivo de não concordar com a campanha dele pelo voto impresso nas eleições de 2022.

Através do Instagram, a modelo ressaltou sua divergência com as declarações da funkeira e declarou: ”Gente, quando eu falei ‘para dar um biscoitinho para a Anitta’, eu falei porque eu estava revoltada de ver ela ofendendo o presidente, achei isso uma falta de respeito, acho que ele tinha que processar ela. Não é por ser uma pessoa pública que ela pode ficar falando o que bem entende, ainda mais ofendendo da maneira que foi ofendido”, disse a loira.

A ex-Miss Bumbum ainda ironizou o fato de Anitta ter conquistado um espaço no museu de cera mais famoso do mundo. “Quando eu falei para ela rebolar o bumbum, eu não estava ofendendo ela, eu falei porque é realmente o que ela sabe fazer, porque ela não deveria estar ofendendo o presidente porque estava muito feio”.

E seguiu: “Aí os fãs da Anitta me mandaram mensagens falando: ‘A Anitta tem uma estátua e você?’. Eu disse: ‘Amor, eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Tenho Jesus, que é meu bem mais valioso, e tenho certeza da salvação da minha alma’. Quando eu morrer vou morar no Céu. Então não tem fama, dinheiro, estátua que pague isso. Eu tenho Jesus, amor. Não preciso de estátua”, soltou Urach.

