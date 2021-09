Angel entra para book rosa: confira o que acontece em Verdades Secretas nesta segunda (30)

[ad_1]



Nesta segunda-feira (30), a novela Verdades Secretas, de Walcyr Carrasco, começa a engrenar. O capítulo de hoje é o primeiro passo na história problemática entre a modelo Angel (Camila Queiroz) e o empresário Alex (Rodrigo Lombardi).

A jovem modelo, que na última sexta-feira (27) desistiu de última hora do seu primeiro cliente na prostituição de luxo, mudará de ideia sobre o tema. Após quase desistir do mundo da moda, Angel finalmente toma uma decisão: ela fará parte do book rosa da agência de Fanny (Marieta Severo).

Quem dá o ponta pé para a decisão de Angel é Guilherme (Gabriel Leone), colega de escola por quem está apaixonada. Após perder sua virgindade com o garoto, a modelo se sentiu ignorada por ele. Ela flagra Guilherme com outra garota e percebe que foi apenas usada pelo rapaz.

Após tomar a decisão, Angel procura Fanny, que está bem irritada com a modelo por causa da sua desistência anterior. Dessa vez, porém, Angel afirma que agirá diferente e irá até o final. Ela afirma a Fanny que quer participar do esquema do book rosa e aceita fazer o desfile da marca Like. Logo depois da conversa com Angel, Fanny mostra uma foto da modelo para Alex.