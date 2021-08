Animais de rua: projeto da Nova Lapa traz dicas sobre cuidados com os cães

Quem passa na Estação da Lapa vê uma cena muito comum: cachorrinhos que encontram no terminal um abrigo e, hoje em dia, até amigos, que lhes dão comida e carinho. Pensando nessa situação desses animaizinhos, a Concessionária Nova Lapa, que administra a estação, desenvolveu o projeto Sorriso Pet, que tem o objetivo principal conscientizar a população de Salvador sobre a melhor forma de cuidar de um cão seja o de rua ou o próprio animal e quais impactos positivos essas atitudes têm na sociedade

A etapa inicial do projeto acontecerá na Estação da Lapa e vai trazer para o dia a dia do local um novo olhar em cima desses cães que circulam no espaço.

Através de um piloto que será realizado com 4 cães da Estação, os funcionários terão treinamento com um adestrador e com esses cães para desenvolver uma melhor integração e benefícios para o dia a dia desses animais. Além disso esse aprendizado vai gerar um melhor entendimento dos agentes para gerar uma melhoria para todos os cães da Estação. E essas dicas positivas serão divulgadas através de uma comunicação na Estação para todos os passantes.

Está prevista a realização de um evento de lançamento do projeto com especialistas da área para explicar de forma mais ampla para público através de cartilhas, placas e bate papo dicas sobre o cuidado com os animais.

A ideia é que após essa ação na Estação e entendendo que a situações dos animais vai além da Estação da Lapa é expandir esse projeto para a cidade de Salvador, levando essa conscientização para a população de uma forma geral.

Nessa etapa, pretende-se ainda levar informação, por meio de campanhas de educação, inclusive em escolas públicas.

O nome do projeto é uma homenagem à cadelinha Sorriso, que estava na Estação da Lapa na época da sua reforma, quando a Nova Lapa assumiu a administração do terminal.