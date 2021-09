Em uma conversa com fãs no Twitter, Pabllo Vittar revelou que faria um convite para Anitta participar do seu novo álbum, PV5. A resposta da cantora veio de imediato.

Anitta respondeu a tweet afirmando que aceita essa nova parceria. Com isso, as cantoras vão reeditar a parceria que deu certo no hit Sua Cara, que teve mais de 500 milhões de visualizações no YouTube.