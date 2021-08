Anitta, Claudia Leitte, Xanddy e Carla Perez fazem show nos Estados Unidos; veja fotos

Anitta foi a primeira convidada a fazer dueto com Claudia e juntas elas cantaram hits da época em que a loira cantava no Babado Novo. Depois, Carla Perez chegou para dançar sucessos do É O Tchan, grupo no qual ela foi dançarina entre 1995 e 1998.

Por fim, Xanddy também subiu no palco para finalizar o show com hits do Harmonia do Samba, dançando com as três e animando ainda mais o público.

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram