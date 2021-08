Anitta ganha versão de cera no museu ‘Madame Tussauds’; veja fotos

Anitta vai ganhar uma estátua de cera no famoso museu “Madame Tussauds”, localizado em Nova York (EUA). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (13) na rede social da cantora. Ela publicou um vídeo mostrando os bastidores do processo para a construção de sua versão em tamanho real. O look escolhido foi a icônica camiseta de “Girl From Rio” e o biquíni cavadão prateado.

Anitta está passando uma temporada nos Estados Unidos para impulsionar sua carreira internacional, e esse é só mais um passo.

Na publicação ela escreveu: “Estou muito honrada! Mal posso esperar para ter minha figura de cera no Madame Tussauds, em NYC”, vibrou a diva.

Além de Anitta, outros famosos já ganharam suas réplicas ao redor do mundo como Gisele Bündchen, Alessandra Ambrósio, Ayrton Senna, e Pelé.



Confira bastidores da criação da estátua de cera