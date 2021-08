Anitta resolveu parar a internet mais uma vez com um clique bem sensual em que aparece de biquíni na praia. As fotos são para uma edição da revista internacional Sports Illustrated Swimsuit Issue e foram postadas pela própria cantora nesta terça-feira (23).

Veja as fotos:

More from Sports Illustrated Swimsuit! pic.twitter.com/rULxC3p9PK — Anitta (@Anitta) August 23, 2021

Não faltaram elogios para a musa através do Twitter: “Serviu beleza, nada muda”, escreveu uma seguidora. “Eita, mulher perfeita”, postou outro fã.