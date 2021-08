Antônio eliminado e presença de Nayara Azevedo: Veja o que aconteceu no MasterChef

Nesta terça-feira (3), Antônio acabou sendo o quarto eliminado do MasterChef após a maratona de provas no reality gastronômico. No início do programa, os participantes foram surpreendidos com a presença dos cantores Nayara Azevedo e Fabiano Menotti, que anunciaram o primeiro desafio da noite: preparar um churrasco.

Aquilo que parecia uma prova simples não foi tão fácil como o esperado. Os competidores foram separados em três times e disputaram dois rounds. No primeiro, as equipes precisavam preparar um porterhouse na brasa, com molho e acompanhamentos.

Depois da finalização, Erick Jacquin, Helena Hizzo, Henrique Fogaça, além dos convidados especiais, avaliaram as receitas. A equipe amarela foi salva da prova de eliminação.

No segundo round, os times assaram uma peça grande de contrafilé e apresentaram também com molho e acompanhamentos. Para executar a prova, os cozinheiros receberam ajuda de cantores, cada um em uma equipe. A equipe azul agradou o paladar dos chefs e subiu para o mezanino.

[[saiba_mais]

Na última prova da noite, a disputa foi individual entre os pertencentes da equipe perdedora. Nessa, o foco seria no Dia dos Pais. Os participantes tiveram que reproduzir um prato criado por Henrique Fogaça, criado com base nas recordações do chef com seu pai, João Fogaça.

Para continuar na reality, os cozinheiros precisaram preparar um peixe acompanhado de purê de cará com um toque de espumante, vinagrete de banana e azeite de coentro e bacon.

Os criadores dos melhores pratos seriam salvos, enquanto os três piores brigariam pela permanência no jogo. Pelas regras, o autor de um dos três piores preparos é resgatado pelos colegas que já estão no mezanino, enquanto os jurados escolhem o eliminado da semana entre os dois que restarem.

No final, restaram três competidores com risco de sair do programa: André, Antônio e Helena. André recebeu o apoio dos colegas e foi salvo. Na decisão, os jurados eliminaram Antônio.