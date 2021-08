António Oliveira deve ‘rodar o elenco’ contra Palmeiras para não desgastar time do Athletico

Curitiba, PR, 27 (AFI) – O técnico António Oliveira continuará rodando o elenco para evitar o desgaste com a sequência de jogos do Athletico na temporada. Por isso, a lógica é que o treinador poupe alguns de seus atletas do duelo frente ao Palmeiras, marcado para este sábado, às 21h, no Allianz Parque, pela 18a rodada do Brasileirão. A exceção é o zagueiro Thiago Heleno, suspenso.

O defensor levou o vermelho diante do Corinthians e, por isso, não poderá entrar em campo. Já o volante Christian e o atacante Nikão deverão ser preservados, já que apresentaram desgaste físico. Caso isso aconteça, Léo Cittadini e Fernando Canesin iniciarão o duelo. Na zaga, Zé Ivaldo briga por posição com Lucas Fasson.

António Oliveira deve poupar time contra Palmeiras

Por outro lado, o treinador poderá contar com Bissoli, que ficou de fora do jogo da Copa do Brasil. Ele entrará na vaga de Renato Kayzer, que, mesmo prestigiado, deverá seguir entre os suplentes, assim como Pedro Rocha.

“Dificilmente nós vamos ser campeões brasileiros. Essa é a realidade e temos que admitir. Não vamos nos apegar a desculpas. Mas as pessoas percebem que quando chegarmos a determinadas fases da competição não vamos abdicar dos nossos objetivos. Vim para o Athletico para ganhar títulos e vamos lutar com todas as nossas forças para que isso aconteça”, falou o treinador.

SITUAÇÃO

O Athletico vem de derrota para o Corinthians, por 1 a 0, no Brasileirão. O time paranaense está na nona colocação, com 23 pontos, sete do Grêmio, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

ATHLETICO: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Zé Ivaldo (Lucas Fasson) e Abner; Richard, Léo Cittadini e David Terans; Nikão (Fernando Canesin), Jader e Bissoli. Técnico: António Oliveira.