António Oliveira tem dúvidas para montar o Athletico diante do Corinthians

Curitiba, PR, 20 (AFI) – Embalado com a classificação à semifinal da Copa Sul-Americana, o Athletico quer agora se recuperar no Brasileirão. Vindo de três derrotas consecutivas, o time paranaense quer reencontrar a vitória diante do Corinthians, em jogo marcado para este domingo, às 16h, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada. O técnico António Oliveira tem algumas dúvidas para escalar a equipe.

Com o desgaste sofrido com a maratona de jogos, o treinador poderá preservar alguns atletas, caso do zagueiro Thiago Heleno. Caso isso aconteça, Zé Ivaldo ganhará a posição entre os titulares. Outra dúvida é entre Terans e Fernando Canesin.

António Oliveira prepara o Athletico para enfrentar o Corinthians

Autor de dois gols na vitória por 4 a 2 diante da LDU, Bissoli cravou de vez a sua vaga entre os 11. Com isso, Renato Kayzer ficará novamente como opção no banco de reservas.

Já Vitinho, que se despediu do time rumo ao futebol francês, deverá ceder o lugar para Carlos Eduardo. Outro formato é usar Christian no meio de campo, ao lado de Richard e Cittadini.

“Somos um grupo fantástico. Já disse mais de uma vez: não trocaria nenhum jogador por nenhum outro jogador de qualquer elenco do Brasil. Estou muito feliz com meus jogadores e vamos seguir em busca dos nossos objetivos”, falou o treinador.

SITUAÇÃO

Sem vencer há três jogos, o Athletico deixou as primeiras posições e ficou estacionado nos 23 pontos, contra 37 do líder Atlético Mineiro.

Santos; Marcinho, Pedro Henrique e Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Abner Vinícius; Richard, Léo Cittadini, Terans (Fernando Canesin) e Nikão; Carlos Eduardo e Bissoli. Técnico: António Oliveira.