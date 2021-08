Anvisa nega autorização para aplicação da Coronavac em crianças e adolescentes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) negou o pedido do Instituto Butantan para a aplicação da vacina Coronavac, contra covid-19, em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos.

A negativa foi dada por unanimidade pelos diretores do órgão sob o argumento de que faltam dados científicos para atestar a segurança do uso da vacina neste público. Com isso, a agência solicitou que sejam providenciados estudos de fase 3.