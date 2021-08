Ao alugar casa de R$ 25 mil, Juliette se torna vizinha de Rafa Kalimann

Depois de passar uma temporada no Rio de Janeiro na casa de Anitta, agora Juliette tem um lugar para chamar de seu. A campeã do BBB 21 alugou um imóvel em um condomínio de luxo próximo ao da cantora, na Barra da Tijuca. A paraibana agora é vizinha de Rafa Kalimann.

O aluguel de um imóvel com as mesmas características e no mesmo condomínio custa R$ 25 mil mensais, mais R$ 2,2 mil de condomínio e IPTU de R$ 2,5 mil. A nova residência de Juliette tem piscina, área gourmet, e seis quartos, sendo cinco suítes.