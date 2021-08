Aos 32 anos, atacante do Ceará jogará no sub-23 por ‘ritmo de jogo’

Fortaleza, CE, 25 (AFI) – O atacante Jael integrará o elenco sub-23 do Ceará no Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo próprio jogador ao responder um torcedor em uma rede social. A competição permite que três vagas mais um goleiro sejam destinadas a jogadores acima de 23 anos.

“Eu que pedi pra jogar, meu amigo. Preciso ganhar ritmo de jogo”, justificou Jael.

O Ceará está na segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Após a primeira rodada, tem um ponto na terceira colocação do Grupo C. Volta a campo nesta quinta-feira, às 15h, quando recebe o Grêmio.

Jael deve ter a companhia do também atacante Yony González, de 27 anos, que não vem sendo aproveitado pelo treinador Guto Ferreira.