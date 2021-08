Aos 44 anos, Georgiana Góes anuncia gravidez do primeiro filho e fãs vibram

A atriz Georgina Góes anunciou neste domingo (1º) que está gravida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o engenheiro florestal João Portella. A novidade foi contada através de uma publicação no Instagram, que encantou os internautas.

“Tem vida aqui iluminando tudo”, escreveu ela na legenda da foto em que aparece exibindo a barriguinha. Nos comentários, fãs e amigos vibraram com a notícia “Amor!”, elogiou a atriz Debora Lamm. “Que lindeza!”, destacou a nutricionista e apresentadora Gabriela Kapim. “Muito amor!”, comemorou a atriz Leandra Leal.

Para quem não lembra, o último papel da artista nas telinhas foi em Malhação: Vidas Brasileiras (2018), interpretando Lúcia.

Veja: