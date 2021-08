Aparecidense-GO 2 x 1 Gama-DF – Classificado, Camaleão garante liderança isolada do Grupo A5 da Série D

Aparecida de Goiânia, GO, 28 (AFI) – Com a classificação garantida desde a rodada passada, o Aparecidense-GO deu mais um passo que pode ajudar na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D: garantiu a liderança isolada do Grupo A5 da primeira fase. Na tarde deste sábado (28), o time goiano recebeu e venceu o Gama, de virada, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Anibal Batista de Toledo.

Depois de ver o time visitante abrir o placar com Felipe Menezes, Robert e Alex Henrique deram a vitória aos donos da casa. Com o resultado, o Aparecidense aparece isolado na primeira colocação com 28 pontos. Já o Gama, eliminado, segue estacionado em sétimo com nove e irá apenas cumprir tabela na última rodada.

DETALHES DO DUELO

A partida começou bastante movimentada, com as duas equipes procurando espaço para chegar com perigo ao gol adversário e por isso o placar não demorou para sair do zero. Logo aos dois minutos, Felipe Menezes recebeu cara a cara com o goleiro Pedro Henrique e não desperdiçou, deixando o Gama em vantagem.

Depois do susto, o Aparecidense acordou para a partida, mas só foi empatar nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 37, Robert bateu cruzado, sem chances para o goleiro adversário.

Já o gol da virada veio no apagar das luzes da etapa final. Aos 43, Rafael Cruz cruzou para a grande área, e Alex Henrique de cabeça, mandou para às redes do goleiro Vitor Hugo. Por isso, o Aparecidense venceu por 2 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

As duas equipes fecham suas participações na primeira fase no próximo sábado (04) com a disputa da 14ª rodada da primeira fase da Série D de forma completa às 16h. O Gama recebe o Jaraguá-GO no Estádio Defelê e o Aparecidense visita o Nova Mutum, no Estádio Valdir Doilho Wons.