Apesar das agressões, Pamella Holanda diz que não pretende afastar filha de DJ Ivis

Apesar de ter sido agredida, Pamella Holanda afirmou que não pretende cortar as relações entre a filha e DJ Ivis. Mel, de dez meses, é fruto da união do casal. Em uma entrevista à rádio Jovem Pan, a estudante disse: “Ele é pai dela, e vai ser para o resto da vida”, contou.

“A minha história com o pai da minha filha acabou. Eu vivi uma história com ele, eu engravidei, vivemos juntos, fomos casados. Óbvio que tivemos momentos bons e tudo mais, mas acabou. Agora, a história dele com a filha dele, ele vai ter que ou construir ou reconstruir”, disse.

Ainda na entrevista, Pamella comentou diz que perdoa DJ Ivis e que espera que esse relacionamento com Mel seja saudável. “Eu quero muito, de verdade. Porque eu acredito que isso também vai ajudar ele. Eu acho que não é porque uma pessoa não recebeu amor que ela obrigatoriamente não sabe dar amor”, explicou a influencer.

“Eu quero muito, de verdade, que ele tenha uma boa relação com a Mel. Que a Mel se sinta amada, acolhida, protegida pelo pai […] O perdão não é sobre ele, o perdão é sobre mim. E eu me perdoo também, por eu ter me colocado nessa situação e por ter me permitido viver tanto tempo assim”.