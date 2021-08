Apesar de novo affair, Neymar tem curtidas em beldades monitoradas por perfil ‘stalker’

No mundo digital instituiu-se o verbo stalkear para classificar a ação de fuçar o perfil de alguém. Quem nunca? Mas desta vez o ato parece até uma versão de utilidade pública para as beldades que, por ventura, pensam em ter algo mais sério com Neymar (Bruna Biancardi, corre aqui!).

O perfil “likesdonrj” lista quase em tempo real todas as curtidas do craque nas modelos e anônimas gatas do Instagram. E não deixam passar nada. Com apenas uma semana no ar, o administrador conseguiu “apurar” que Neymar, já estando com seu novo affair mais sério desde Bruna Marquezine, em Ibiza, também operava o celular, distribuindo seus likes. E a foto do perfil não passa de um meme que, diga-se de passagem, é divertido: uma foto de Neymar e a frase: ‘Seu wifi tá ligado? É que senti uma conexão”.

E a lista não para de crescer. Neymar segue, o perfil também e vasculha as curtidas do menino Ney, que não tem um minuto de paz na internet. Entre as belas da semana estão: a cantora Lais Bianchesi; as modelos brasileiras Yasmin Gomes, Laura Almeida, Aline Monaretto e Taís Moraes, esta última numa foto dela em Mangaratiba, na casa dele; e as internacionais Cindy Prado e Lexi Wood (esta tem curtida em todas as fotos). As ex (quem sabe num futuro?) Natalia Barulich, que dizem Neymar tirou de Maluma, e Uma coisa é inegável. O pai continua bem on e bom gosto não lhe falta.