Apoiadores de Bolsonaro elogiam MP do novo Bolsa Família

No início desta semana, o Presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente até o Congresso Nacional. Ele entregou a Medida Provisória (MP) que cria o novo Bolsa Família nas mãos do Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O projeto, aliás, passou por uma publicação no Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (10).

Nas redes sociais, apoiadores do Presidente elogiaram muito o texto do programa. Eles disseram, em geral, que o novo Bolsa Família vai acabar criando condições para ajudar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade neste momento. Eles também elogiaram a questão do aumento dos valores e da quantidade de beneficiários. Foi o que disseram.

“O Presidente Jair Bolsonaro entregou hoje ao Presidente da Câmara a proposta que unifica projetos sociais. Além disso, cria o novo Auxílio Brasil. O novo programa social deve pagar pelo menos 50% a mais que o Bolsa Família. É um apoio as famílias mais vulneráveis do país”, disse o filho do chefe do executivo e Deputado Federal, Eduardo Bolsonaro.

“Este novo programa social, aliás, protege as famílias vulneráveis e trilha caminhos para que elas possam garantir emancipação e cidadania plena”, disse o Ministro Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Luiz Ramos. Ele, aliás, estava com o Presidente no momento da entrega do documento no Congresso. Ele tirou fotos.

“A Medida Provisória (MP) cria um novo e amplo texto social do Planalto. Trata-se do programa Auxílio Brasil, em substituição ao Projeto Bolsa Família. O governo Bolsonaro cuida de todos os brasileiros”, opinou o Ministro das Comunicações, Fábio Faria. No entanto, muita gente também criticou o Palácio do Planalto.

O outro lado

Os elogios ao programa, no entanto, passaram longe de ser uma unanimidade. Vários parlamentares de oposição usaram as suas redes sociais para criticar o projeto. Muitos deles, aliás, disseram que o Governo vai na verdade diminuir a quantidade de assistidos.

É que membros da oposição estão contando com os números de usuários do Auxílio Emergencial e do Bolsa Família atual. Por essa conta, é fato dizer que o número de pessoas que recebem alguma ajuda do Governo vai de fato cair.

Diante dessa informação, é possível acreditar que a tendência é que o poder executivo encontre uma certa dificuldade para aprovar a MP do projeto no Congresso Nacional durante as próximas semanas.

Auxílio Brasil

Uma coisa é fato: o novo Bolsa Família deve entrar em cena a partir do próximo mês de novembro. E isso vai acontecer independente da quantidade de usuários e dos valores que o programa vai ter.

A ideia do Governo Federal segue sendo começar os pagamentos desse benefício assim que os repasses do atual Auxílio Emergencial chegarem ao fim, no próximo mês de novembro. Esse plano ainda não mudou até aqui.

De acordo com informações de bastidores, o mais provável é que o novo Bolsa Família, ou Auxílio Brasil como deve passar a se chamar o programa, passe a pagar uma média de R$ 280. Hoje, o projeto paga uma média de R$ 190.