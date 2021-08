Após 20 anos, ex-Palmeiras volta ao clube em que foi campeão

Manaus, AM, 17 (AFI) – A equipe do Atlético Rio Negro-AM, foi apresentada nesta última segunda-feira (16) para disputa da Segunda Divisão do Amazonas. Foram apresentados 16 atletas e a grande novidade foi a volta do técnico Mirandinha, de volta ao clube após 20 anos. Esta será a quarta passagem do ex-atacante do Palmeiras pelo clube.

O Rio Negro vai em busca do acesso a Série A do Campeonato Amazonense e para conquistar esse grande objetivo a diretoria do clube anunciou além de 16 atletas a volta do técnico Mirandinha. Que comandou o clube em 1999, 2006 e 2001, ano que conquistou o último título da equipe de lá para cá o jejum é de 20 anos.

“Me sinto muito orgulhoso pela minha volta ao clube que tive três passagens sendo que em 2001 realizamos um ótimo trabalho que nos corou com o título na oportunidade e agora temos essa missão de realizar outro grande trabalho em busca desse acesso e recolocar o Rio Negro na elite onde é realmente seu lugar”, disse o treinador.

ESTREIA

O Campeonato Amazonense da Segunda Divisão terá início no dia 15 de setembro com sete clubes tentando buscar duas vagas para a Elite do Futebol Amazonense de 2022. O Rio Negro irá folgar na primeira rodada e o técnico Mirandinha terá menos de 30 dias para trabalhar em busca da melhor formação da sua equipe.

“Teremos um curto tempo para trabalho, mas vamos com muita dedicação e trabalho dar um passo de cada vez e objetivo é montar uma equipe competitiva, dedicada em busca de um grande trabalho para que possamos passar a primeira fase e depois consequentemente em busca do principal que é acesso”, disse técnico Mirandinha.

Mirandinha volta ao Rio Negro após 20 anos. Foto: Reprodução

VEJA MAIS SOBRE MIRANDINHA.

Como atleta Mirandinha passou por grandes clubes do futebol Brasileiro e Internacional, foi o primeiro atleta brasileiro a jogar em um clube da Inglaterra em 1987 quando foi contratado pelo Newcastle. E também jogou no Japão pelo Shimizu Pulse, Shonan Bellmare, também atuou em Portugal jogando pelo Belenense.

Já no Brasil iniciou sua carreira no Ferroviário e encerrou no mesmo clube, mas jogou pela Ponte Preta, Botafogo-RJ, Cruzeiro, Náutico, Portuguesa Desportos, Santos, Corinthians, Fortaleza e brilhou no Palmeiras até chegar à Seleção Brasileira.

Já como técnico Mirandinha, iniciou a carreira também no Ferroviário-CE, Botafogo-DF e em seguida foi para Arábia Saudita e comandou o Al Hajjer em três oportunidades, além do Al Rayed. Depois foi para Malásia e comandou o Kedah Football, de volta ao Brasil dirigiu várias equipes como, Palmeiras de São João Boa Vista, Goiânia-GO, Nacional-AM, Flamengo-PI, Cascavel-PR, Libermorro-AM, Parnayba-PI, Genus-RO, Itapirense-SP, Rio Negro-AM, Fortaleza onde conquistou o tricampeonato cearense com clube, Vilhenense-RO e seu último clube foi o Imperatriz-MA na Série D do Brasileiro deste ano.