Após 4 anos longe das novelas, Lima Duarte volta para contracenar com neta e bisneta

Lima Duarte estará na próxima novela das seis da Globo, ‘Além da Ilusão’, onde interpretará o pai da personagem de Paloma Duarte, a sua neta na vida real. As informações são da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A filha de Paloma, Ana Clara Winter também fará parte da trama, sendo a herdeira da personagem da atriz. A novela está previsa para estrear no próximo ano, assim que terminar ‘Nos Tempos do Imperador’ e foi escrita por Alessandra Poggi. O elenco também contará com Danilo Mesquita, Paulo Betti, Alexandra Richter, Debora Ozório, Marisa Orth e Gaby Amarantos, que atuará pela primeira vez.