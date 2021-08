Após alta médica, Silvio Santos segue com recuperação da Covid-19 em casa: ‘Continua bem’

Silvio Santos segue se recuperando em casa após receber alta médica do hospital Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador foi internado na unidade de saúde para receber os cuidados médicos após ter testado positivo para a Covid-19. Segundo a equipe de Silvio informou neste domingo, o quadro de saúde dele é bom.

“Continua bem”, informou a assessoria de imprensa do apresentador.

A equipe do veterano da TV, porém, não especificou se ele está em sua casa ou na casa de uma das filhas. As gravações do programa de Silvio Santos foram interrompidas por conta do diagnóstico, mas devem voltar assim que ele estiver completamente recuperado.

Filha do apresentador, Silvia Abravanel compartilhou, nesta manhã, um texto bíblico nas redes sociais: “Mal nenhum chegará em minha tenda”, consta de um trecho da publicação. Após a divulgação da internação de Silvio, ela falou sobre o pai e também tranquilizou os fãs. “Ele está bem. Já brincando com a turma toda do hospital e descontraíndo o ambiente”, consta da nota divulgada na ocasião, que destaca que Silvio ficou o período no hospital “para fazer o acompanhamento exigido pelos médicos por conta da idade dele”.