Após assinar com Athletico, empréstimo de lateral para o Vitória ainda não foi confirmado

[ad_1]



Curitiba, PR, 25 (AFI) – Depois de ter sua rescisão contratual com o Vitória publicada no no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o o lateral-esquerdo Pedrinho, de 19 anos, assinou com o Athletico-PR, mas segue com situação indefinida.

Isso porque era previsto que ele assinasse com o Furacão, mas retornasse para defender o Vitória, dessa vez por empréstimo.

TREINANDO SOZINHO

Entretanto, os clubes ainda não chegaram a um acordo e o jogador treina há duas semanas por conta própria em Salvador para manter o condicionamento físico.

No acordo inicial, o Athletico iria pagar R$ 10 milhões por Pedrinho (R$ 8,5 milhão) e Pablo Siles (R$ 1,5 milhão). Após problemas na negociação deste segundo, a situação de Pedrinho também se complicou.

PROMESSA

Considerado uma das grandes promessas do Vitória, Pedrinho assinou com o Furacão por cinco anos. Só nesta temporada, ele disputou 33 partidas, a maior parte como titular. Entretanto, acabou perdendo sua posição para Roberto.