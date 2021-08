Após confirmação de término com Luísa Sonza, Vitão faz reflexões nos stories

Após a confirmação do término com a cantora Luísa Sonza, Vitão decidiu conversar com os fãs através dos stories do Instagram nesta sexta-feira (20). Nos vídeos gravados, o cantor agradeceu a repercussão da música nova, Takafaya, e desabafou sobre o cancelamento na internet.

“Está sendo um momento especial. Estou sentindo que as pessoas estão ouvindo minha música de novo e me aceitando como artista”, disse o cantor, que lançou ontem a faixa ‘Takafaya’, primeira produzida por ele. O artista ainda comentou que os últimos meses têm sido dedicados ao aprendizado. Ele retomou as aulas de violão e guitarra, entrou na aula de dança e dedicou mais tempo às aulas de canto.

No último ano, Vitão foi sofreu diversos ataques na internet após assumir seu relacionamento com Luísa Sonza. Para o artista, a boa repercussão da canção está sendo fundamental para uma ‘volta por cima’. “Eu precisava muito desse reconhecimento novamente, isso vinha me destruindo por dentro”, desabafou o cantor se referindo ao espaço que sua vida pessoal ocupou na mídia.

Vitão ainda desabafou sobre cancelamento. “”Enquanto a gente ficar apagando ódio com ódio, só vai gerar mais ódio”, afirmou. Ele também lembrou que todos irão errar ao longo da vida, inclusive os próprios seguidores.