Após críticas, namorada de MC Poze é hospitalizada: ‘Me sentindo fraca’

Viviane Noronha precisou ser hospitalizada na madrugada desta quinta-feira (26). A influencer de 17 anos que está grávida de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com MC Poze, escreveu em uma rede social que não se sentiu bem.

“Obrigada, gente, por tudo. Mas, esclarecendo aqui, vim no médico porque estou me sentindo fraca demais, fiz exame de sangue e teste para Covid-19, que sai daqui dois, três dias. Vai dar tudo certo”, escreveu ao confirmar que ia para casa.

A volta no entanto não aconteceu naquele momento e ela permaneceu no hospital. “Tem coisas que só acontecem comigo. Eu só queria chegar em casa e descansar, mas vou esperar o resultado do exame de sangue sair para passar pelo médico novamente. Cara, que isso?”, desabafou.